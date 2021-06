Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L’énorme sortie de Griezmann sur sa situation au Barça !

Publié le 20 juin 2021 à 4h00 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann s'est prononcé sur les critiques dont il es la victime ces derniers mois.

Recruté pour 120M€ durant l'été 2019, Antoine Griezmann a dû mal à justifier l'investissement consenti par le FC Barcelone. Critiqué pour ses prestations, en comparaison de celles qui étaient les siennes à l'Atlético de Madrid, le Français est également pointé du doigt pour sa relation peu aboutie sur le terrain avec Lionel Messi. Dans une interview accordée au Figaro , Antoine Griezmann s'est prononcé sur cette situation.

«Ça peut devenir un cercle vicieux»