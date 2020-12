Foot - Barcelone

Barcelone : L'énorme aveu de Cristiano Ronaldo sur sa relation avec Lionel Messi !

Publié le 9 décembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Séparés depuis le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, les deux joueurs considérés comme les meilleurs de la génération actuelle se sont retrouvés en Ligue des Champions. Après avoir pris le meilleur sur son rival, l'attaquant portugais s'est livré sur Lionel Messi.

Les grandes retrouvailles ont été à la hauteur des espérances. Deux ans après, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont, à nouveau, affrontés sur un terrain. Ce mardi, le FC Barcelone recevait la Juventus en Ligue des Champions pour conserver la tête de son groupe. Mais finalement les visiteurs ont pris le meilleur en s'imposant 3 buts à 0. Malgré le score, les multiples Ballon d'or, onze récompenses à eux deux, se sont montrés particulièrement à leur aise. Cristiano Ronaldo a provoqué un penalty en début de match, qu'il a lui-même transformé, avant d'inscrire un deuxième but des onze mètres. De son côté, Lionel Messi, au cœur d'un interminable feuilleton sur le mercato, n'a pas trouvé la faille, mais la Pulga a créé le danger devant la cage turinoise. Gianluigi Buffon s'est interposé sur les sept frappes cadrées de l'international argentin.

« Je n'ai jamais vu Lionel Messi comme un adversaire »