Zidane s’est planté en beauté !

Depuis bientôt deux ans, Zinedine Zidane convoite le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Et pour les beaux yeux des Bleus, Zizou est prêt à tout. Comme à refuser toutes les propositions qui s’offrent à lui, des plus juteuses au plus intéressantes sportivement. Mais sa stratégie va le conduire vers… un mur. L’équipe de France va lui passer sous le nez. Pour encore quelques années.

Au moment de quitter le Real Madrid, au printemps 2021, Zinedine Zidane sait déjà ce qu’il veut pour la suite de sa carrière d’entraîneur. Après avoir soulevé trois Ligue des Champions consécutives (2016, 2017 et 2018) et deux titres de champions d’Espagne (2017 et 2020), Zizou veut réaliser un nouveau rêve : l’équipe de France. Prendre en main le destin de ces Bleus qui ont changé le sien. S’il s’engage avec vigueur dans une année sabbatique pour recharger les batteries et retrouver sa famille après deux saisons éprouvantes à Madrid, son objectif s’appelle équipe de France. Et il met tout en œuvre pour que cela arrive.

Deschamps - Zidane : Pourquoi ils ne sont plus copains ? pic.twitter.com/9oGfqVWVGR — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Zidane se déclare ouvertement

Ces deux dernières années, il faut être sourd pour ne pas entendre les appels du pied de Zinedine Zidane, et de son « clan », à l’endroit de l’équipe de France. S’il a pris l’habitude d’être plutôt discret dans les médias, comparé aux innombrables sollicitations dont il fait l’objet, Zinedine Zidane ne rate jamais une occasion de répondre à la question « équipe de France ». Zizou ne s’en cache pas, il rêve des Bleus et attend son heure : « J’en ai envie, bien sûr , lâche-t-il à L’Equipe dans un entretien fleuve en juin dernier. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête ». Et quand ce n’est pas lui qui parle, ce sont des proches, comme Christophe Dugarry dernièrement, qui a pris son téléphone pour appeler lui-même la presse et réclamer l’arrivée de Zidane en Bleu.

Deschamps prolonge !

Mais l’opération Zidane fait pschitt… La Fédération Française de Football et Didier Deschamps ont trouvé un accord pour prolonger. Et pas qu’un peu… Selon nos informations, Noël Le Graët a proposé 18 mois de contrat à Didier Deschamps en premier lieu. Le double champion du monde en titre a posé ses conditions : 2026 ou rien. A priori, il a obtenu gain de cause puisqu’en Assemble Générale, la FFF vient d’annoncer publiquement que Didier Deschamps resterait jusqu’en 2026. Et dans la foulée, l’officialisation est tombée par communiqué. Un camouflet pour Zidane qui voit donc sa stratégie tomber à l’eau complètement. S’il suscite l’attente de millions de Français, ce ne sont malheureusement pas les supporters des Bleus qui décident mais bien Noël Le Graët.