Pogba, Griezmann… Les stars de l'équipe de France ont déclaré la guerre à Benzema

Le retour de Karim Benzema en équipe de France n'aurait pas fait que des heureux. Certains cadres du vestiaire comme Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann ne s'entendraient pas avec le buteur du Real Madrid, malgré ses prestations en Liga. Questionné sur ces tensions, l'encadrement des Bleus a tenu à les démentir.

L'Euro 2021 avait marqué le retour de Karim Benzema après cinq ans d'absence en raison de son implication dans l'affaire de la sextape. Un retour, qui n'aurait pas fait l'unanimité au sein de l'équipe de France. Au micro de RMC , Daniel Riolo a évoqué des tensions entre Benzema et certains cadres du vestiaire comme Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann.

Pogba et Griezmann ne peuvent pas encadrer Griezmann

« Benzema représentait un problème. D’abord parce qu’il (Didier Deschamps, ndlr) savait que Pogba ne l’aime pas. Pogba et Benzema, ça ne colle pas. Et Griezmann également. Il n’est pas fou de Benzema, mais le gros problème était avec Pogba » a-t-il déclaré au micro de l' After Foot.

L'équipe de France répond à ces accusations