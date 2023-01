L’équipe de France donne sa version pour Benzema, Riolo riposte

Axel Cornic

Après les révélations récentes de Daniel Riolo, l’équipe de France a souhaité livrer ses vérités concernant le forfait de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022. Une version qui ne semble toutefois pas convaincre le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, qui reste campé sur ses positions.

C’est une polémique qui divise la France. Alors qu’il devait mener les Bleus vers les sommets après avoir raté le rendez-vous en 2018, Karim Benzema n’a finalement pas disputé la Coupe du monde au Qatar. Un forfait peut commenté lorsque la compétition était en cours, mais qui soulève désormais plusieurs interrogations.

Deschamps savait pour Benzema, en voilà la preuve https://t.co/sjl5JTASxp pic.twitter.com/6w0U7OAgkj — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Benzema aurait voulu quitter le Qatar le plus vite possible

Approchée par RMC Sport jeudi, l’équipe de France a donné sa version des faits concernant le cas Benzema. On apprend notamment que c’est le Ballon d’Or 2022 qui aurait décidé de rapidement quitter le rassemblent tricolore, après des examens pas vraiment concluants concernant sa blessure. Ainsi, l’assistante personnelle de Benzema a tout préparé pour lui trouver un vol au lendemain du 19 novembre.

« Tous les médecins te disent qu’il faut attendre 48h pour l’image soit plus nette. Ou sont passées ces 48h ' »

La réponse de l’équipe de France ne semble toutefois pas convaincre Daniel Riolo, qui a réagit au micro de RMC Sport tout de suite après la publication de ces nouvelles informations.« Dans le très peu d’argument qu’oppose l’équipe de France, c’est une réponse qui n’a aucune consistance. Le cœur du truc c’est l’examen » a-t-il déclaré. « Tous les médecins te disent qu’il faut attendre 48h pour l’image soit plus nette. Ou sont passées ces 48h ? Il fallait le garder et lui faire passer des nouveaux examens ».

« Je sais la vérité et je sais qu’on nous a pris pour des cons et lui aussi, on l’a pris pour un con »