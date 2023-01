Deschamps avait un plan pour Benzema, il a volé en éclats

Axel Cornic

L’histoire de Karim Benzema et de l’équipe de France est jonchée de polémiques et la dernière n’a pas fini de faire parler. Son forfait pour la Coupe du monde anime en effet les débats, avec notamment des supposées tensions avec le sélectionneur Didier Deschamps, qui semblait pourtant vouloir miser sur lui.

Adulé au Real Madrid et considéré comme l’un des meilleurs buteurs de ces dernières années, Karim Benzema a quelque peu raté e rendez-vous avec l’équipe de France. Il n’a en effet pas été du sacre en 2018 et son aventure au Qatar en 2022 a tourné court, puisqu’il a été contraint de déclarer forfait avant le début de la Coupe du monde.

Un climat pas vraiment serein autour de Benzema ?

Son départ semble toutefois s’être fait dans des circonstances assez polémiques. Daniel Riolo a abordé ce sujet tout récemment, évoquant clairement des « tensions » autour de Benzema, ainsi qu’une incompréhension totale avec Didier Deschamps et son staff. Le sélectionneur avait notamment martelé que tous les joueurs convoqués devaient être absolument prêts pour le premier match de la Coupe du monde face à l’Australie.

Varane, un cas similaire… mais traité différemment

« Quel autre pays dans le monde se prive d’un joueur de la qualité de Benzema ou d’un Ballon d’or parce qu’il faut être prêt dès le match contre l’Australie ? » a lancé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Di Maria a joué le début de la Coupe du monde, puis on l’a pas vu. Et juste sur la finale, juste sur un match, il a été l’homme du match ». A noter d’ailleurs que Raphaël Varane semble avoir bénéficié d’un traitement différent, puisqu’il était lui aussi en délicatesse avec son physique pour le premier match face à l’Australie, mais est tout de même resté pour ensuite disputer le rester de la Coupe du monde.

« C’est une grande chance pour la France d’avoir Karim Benzema »