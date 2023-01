Benzema rate la Coupe du monde, l’équipe de France répond aux attaques

Axel Cornic

Maintenant que le joli parcours de l’équipe de France à la Coupe du monde a été digéré, le départ controversé de Karim Benzema fait à nouveau parler. Il faut dire que les circonstances autour de cet évènement sont assez floues, avec plusieurs révélations troublants qui ont été faites ces derniers jours.

Les langues commencent à se délier. Alors que l’omerta a régné autour de l’étrange départ de Karim Benzema du Qatar, de plus en plus d’informations nous parviennent depuis quelques jours. C’est le cas avec Daniel Riolo, qui a lourdement chargé le staff de Didier Deschamps pour sa gestion du cas Benzema.

Benzema poussé à reprendre trop vite ?

Au micro de RMC Sport , le journaliste et éditorialiste a en effet révélé que le staff de l’équipe de France aurait très mal géré le cas Benzema, blessé à un cuisse depuis plusieurs semaines lorsqu’il arrive au Qatar. C’est notamment le cas à l’entraînement, puisque Benzema aurait été poussé à reprendre au plus vite, ce qui aurait finalement entraîné une rechute et son forfait.

L’équipe de France renvoie le balle à Benzema