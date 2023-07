Zidane - Deschamps : France 98 relance tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a 25 ans jour pour jour, l'équipe de France soulevait sa première Coupe du monde de football à domicile. Pour célébrer cet anniversaire, Zinédine Zidane a voulu marquer le coup en réunissant de nombreux champions du monde à Aix-en-Provence. Etaient présents à cet évènements une dizaine d'anciens internationaux français, notamment Didier Deschamps.

Didier Deschamps et Zinédine Zidane ont un destin lié. Les deux anciens internationaux français ont faire parler d'eux en début d'année, après le dernier Mondial, lorsqu'il a fallu évoquer l'identité du nouvel entraineur des Bleus . Finalement, la FFF avait décidé de renouveler sa confiance à DD, repoussant, une fois de plus, la venue de Zidane sur le banc tricolore.

Zidane et Deschamps réunis

Certains médias avaient évoqué quelques tensions entre les deux hommes suite à cet épisode. « On sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité » avait déclaré Rolland Courbis, ancien entraîneur de l'OM, au 10Sport.com. Mais les 25 ans de la victoire des Bleus à la Coupe du monde 1998 ont permis de rapprocher Zidane et Deschamps.

Au five, Zidane est le plus fort