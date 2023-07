Un départ de l’équipe de France ? Deschamps passe aux aveux

Thomas Bourseau

Didier Deschamps pourrait effectuer 14 ans à la tête de l’équipe de France s’il décidait d’aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2026. Néanmoins, « DD » a fait savoir que tout pouvait rapidement basculer. Explications.

Didier Deschamps est en poste depuis l’été 2012. Et malgré un Euro 2020 pas à la hauteur des attentes, l’ancien président de la Fédération française de football, à savoir Noël Le Graët, a permis au sélectionneur de se racheter au Mondial au Qatar en 2022. Bien que les Bleus se soient inclinés en finale face à l’Argentine de Lionel Messi, le parcours des champions du monde 2018 a permis à Deschamps de signer une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026.

«Il n’y a rien qui est au-dessus»

Bien qu’il ait été approché par l’Arabie saoudite pour un poste d’entraîneur, Didier Deschamps a refusé tout pont d’or pour poursuivre avec l’équipe de France comme le sujet a été abordé par le journaliste Mohamed Bouhafsi pour RTL . « L’équipe de France ? Je n’ai pas de pression. C’est l’adrénaline, c’est parce que c’est le top niveau. Il n’y a rien qui est au-dessus parce que ce sont les meilleurs joueurs, les meilleures compétitions. Même s’il y a des choses qui peuvent être différentes, mais je me trouve bien dans cet environnement là parce que ça convient à ce que j’ai besoin dans ma tête ».

