Une star prête à tout plaquer à cause de Mbappé, Deschamps balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars dernier, Didier Deschamps décidait de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé plutôt qu'à un vétéran comme Antoine Griezmann. Une décision, qui aurait irrité le joueur de l'Atlético. A tel point que le joueur aurait songé à prendre sa retraite internationale. Le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur cet épisode ce dimanche.

Didier Deschamps a tranché dans le vif. En mars dernier, le sélectionneur de l'équipe de France avait décidé de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, qui succède ainsi à Hugo Lloris. La star du PSG était en concurrence avec certains anciens du vestiaire comme Olivier Giroud ou encore d'Antoine Griezmann, qui aurait mal supporté cette décision. Le joueur de l'Atlético n'aurait pas caché son énervement et aurait même songé à prendre sa retraite internationale.

Mercato : Le PSG s’incline, Mbappé est prévenu ! https://t.co/hqHAGLTtMS pic.twitter.com/fVpDMySeNg — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Des tensions entre Mbappé et Griezmann ?

Lors de sa première conférence de presse en tant que capitaine des Bleus , Mbappé avait reconnu un malaise avec Griezmann. « J'ai parlé avec Antoine, il était déçu et c'est compréhensible, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit que j'aurais eu la même réaction. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m'assois et j'écoute. Il ne faut fermer la porte à personne, chacun est libre de s'exprime r » avait-il déclaré.

« Ce sont des histoires inventées »