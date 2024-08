PSG : Les vérités de Deschamps sur Barcola

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Attendu ce jeudi pour l'annonce de sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a livré son verdict. Si on peut noter quelques surprises, la présence de Bradley Barcola n'en est pas une. Convoqué pour disputer l'Euro, le jeune ailier gauche sera forcément attendu, lui qui a parfaitement débuté sa saison au PSG.

La semaine prochaine, l'équipe de France aura fort à faire en Ligue des nations en affrontant l'Italie le 6 septembre puis la Belgique trois jours plus tard. Les Bleus auront à cœur de retrouver de l'efficacité offensive après un Euro difficile dans ce secteur. Cela passera peut-être par l'apport de Bradley Barcola, qui a pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Convoqué pour l'Euro, l'ailier du PSG réalise effectivement un excellent début de saison.

«Un potentiel énorme»

Pur produit du centre de formation de l'OL, Bradley Barcola a été recruté par le PSG l'an dernier. A seulement 21 ans, il a également connu ses premières sélections en équipe de France lors du dernier Euro. « Il a un potentiel qui est énorme. Lui aussi aura des étapes à franchir. Mais quand je le prends à l’Euro, je sais très bien qu'il est censé nous apporter et il nous a apporté même en étant jeune. C’est une expérience supplémentaire », a déclaré Didier Deschamps après sa liste ce jeudi devant les médias.

Barcola attendu

Avec ce nouveau statut, Bradley Barcola peut prétendre à nourrir de grandes ambitions dans les mois qui arrivent. « Là il va avoir la saison avec son club et avec nous aussi avoir de la continuité. A lui de tout faire pour aller dans ce sens et être décisif. Il est capable de l’être. Il a ces qualités, à lui de les maintenir et de les développer » conclut Deschamps.