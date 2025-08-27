Pogba : Deschamps vend la mèche pour son retour 

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 289 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les qualifications. Elle comporte quelques surprises comme la première convocation de Maghnes Akliouche et le retour de Khéphren Thuram. D'autres brillent par leur absence. Le sélectionneur a fait le point.

La liste de Didier Deschamps pour les deux premiers matches des éliminatoires pour la Coupe du monde a été communiquée. À moins d’un an de la compétition, le sélectionneur compose avec un groupe mêlant continuité et nouveautés. Les prochains matchs face à l’Ukraine et l’Islande marqueront les débuts de Maghnès Akliouche (AS Monaco), tandis que Khéphren Thuram (Juventus) fait son retour après une longue absence. En revanche, certains cadres potentiels ne sont pas présents, à l’image de Randal Kolo Muani (Juventus) ou Corentin Tolisso (OL).

Des champions du monde manquent à l'appel Pour ce dernier, Deschamps a pourtant souligné les progrès et la régularité retrouvée, preuve que rien n’est encore figé à l’approche du grand rendez-vous planétaire. « Corentin Tolisso a fait une bonne saison, il est dégagé de ses ennuis physiques. On le suit même s'il a une position plus haute en club. On est attentifs, il n'est pas là mais de par ce qu'il peut se passer. Il a un vécu et une expérience et je suis déjà content pour lui de le voir performant » a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.