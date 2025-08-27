Pogba : Deschamps vend la mèche pour son retour 

À 289 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les qualifications. Elle comporte quelques surprises comme la première convocation de Maghnes Akliouche et le retour de Khéphren Thuram. D'autres brillent par leur absence. Le sélectionneur a fait le point.
La liste de Didier Deschamps pour les deux premiers matches des éliminatoires pour la Coupe du monde a été communiquée. À moins d’un an de la compétition, le sélectionneur compose avec un groupe mêlant continuité et nouveautés. Les prochains matchs face à l’Ukraine et l’Islande marqueront les débuts de Maghnès Akliouche (AS Monaco), tandis que Khéphren Thuram (Juventus) fait son retour après une longue absence. En revanche, certains cadres potentiels ne sont pas présents, à l’image de Randal Kolo Muani (Juventus) ou Corentin Tolisso (OL).
Des champions du monde manquent à l'appel
Pour ce dernier, Deschamps a pourtant souligné les progrès et la régularité retrouvée, preuve que rien n’est encore figé à l’approche du grand rendez-vous planétaire. « Corentin Tolisso a fait une bonne saison, il est dégagé de ses ennuis physiques. On le suit même s'il a une position plus haute en club. On est attentifs, il n'est pas là mais de par ce qu'il peut se passer. Il a un vécu et une expérience et je suis déjà content pour lui de le voir performant » a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.
Deschamps fait référence à Pogba
Mais Deschamps a également tenu à glisser une référence appuyée à Paul Pogba, un joueur qu’il a longtemps considéré comme essentiel dans le collectif bleu : « Pour la suite on verra mais il y a aussi beaucoup de monde dont un joueur de retour qui n'a pas encore repris (Pogba) ». En signant à l’AS Monaco, Paul Pogba nourrit l’espoir de se relancer et de prétendre à un retour en sélection d’ici juin prochain. Le pari est audacieux.