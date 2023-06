Mbappé lance une révolution, une date est annoncée

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé est en guerre avec la FFF concernant les droits à l'image en équipe de France. La star du PSG n'a pas l'air de vouloir lâcher ce combat, qu'il mène pour lui et ses coéquipiers. Philippe Diallo a d'ailleurs confirmé sa volonté de vouloir trouver un terrain d'entente avec le vestiaire de Didier Deschamps sur le sujet, et a même annoncé une date.

Star du PSG et de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’hésite pas à monter au créneau pour des causes qui lui semblent justes. L’attaquant de 24 ans mène notamment une guerre avec la FFF depuis de longs mois maintenant concernant les droits à l’image. Philippe Diallo a d’ailleurs confirmé sa volonté de trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé et les autres joueurs de Didier Deschamps.

«Je ne doute pas qu’on arrive à trouver un accord»

« C’est vrai, ça a trop traîné, puisqu’on a commencé à en parler il y a un an voire un an et demi. C’est la raison pour laquelle, dès que j’ai pris mes fonctions de président par intérim, je me suis saisi de ce dossier. J’ai voulu en parler directement aux intéressés, et pas n’importe lesquels, le capitaine (Kylian Mbappé) et le vice-capitaine (Antoine Griezmann). Ce que j’ai constaté avec bonheur, c’est qu’on a une vision commune. Quand vous ne vous parlez pas, cela peut créer des ambiguïtés et des crispations. C’est peut-être ce qui s’est passé. Il y a eu des incompréhensions de part et d’autre. J’ai voulu lever ces ambiguïtés, pour avoir un discours transparent, à la fois dans le respect de leurs droits, mais aussi en mettant en lumière ce qui est l’intérêt général de la fédération. Je ne doute pas qu’on arrive à trouver un accord, et j’aimerais qu’on y arrive à court terme » a expliqué le président de la FFF, interrogé par Le Parisien .

Une révolution actée en septembre ? Philippe Diallo le veut