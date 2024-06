Mbappé - Henry : La grande annonce de France 98 !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé s’est installé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Dernièrement, il est d’ailleurs devenu le capitaine de l’équipe de France, lui qui a été champion du monde avec les Bleus en 2018. Mais selon Robert Pirès, le nouvel attaquant du Real Madrid est pour le moment encore inférieur à une légende française, Thierry Henry.

Cet été 2024 est très important pour Kylian Mbappé. Après avoir porté le maillot du PSG pendant sept ans, l’attaquant a décidé de rejoindre le Real Madrid. Ce dernier s’est engagé avec les Madrilènes jusqu’en 2029, au grand dam des supporters parisiens. Le club espagnol a réussi un gros coup, puisque l’ancien parisien est arrivé libre de tout contrat à Madrid.

Henry était meilleur que Mbappé selon Pirès

Avec ce transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé va donc entrer dans une nouvelle dimension. Peut-être que dans le futur, cela le fera passer devant Thierry Henry dans l’esprit de Robert Pirès, parce que selon le champion du monde 1998, qui s’est exprimé lors d’une réunion organisée par l’UEFA, son ancien coéquipier à Arsenal était tout simplement meilleur que l’attaquant madrilène. « Pour moi, Thierry était meilleur que Kylian Mbappé. J'adore Mbappé mais Thierry était un joueur plus complet. »

Henry est devant au palmarès en sélection

Selon Robert Pirès, Thierry Henry était donc plus complet que Kylian Mbappé. L’ancien attaquant d’Arsenal a également gagné plus de trophées en sélection que ne l’a fait l’ancien joueur du PSG pour le moment. L’actuel sélectionneur des espoirs a remporté la Coupe du monde en 1998, l’Euro 2000 et la Coupe des confédérations en 2003. Pour le moment, Mbappé n’a lui remporté « que » la Coupe du monde avec la France en 2018, mais il a l'opportunité de remporter l’Euro avec les Bleus cet été. En revanche, il ne pourra pas s’adjuger la Coupe des confédérations, car cette compétition a disparu en 2017.