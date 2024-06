Équipe de France : Un clash va repartir de plus belle ?

La rédaction

Le match entre l’équipe de France et les Pays-Bas programmé ce vendredi soir est d’une importance capitale. Si les Bleus doivent à tout prix remporter la rencontre pour ne pas se retrouver dans une position inconfortable, l’opposition entre les Bleus et les Oranje risque d’être l’occasion pour Théo Hernandez et Denzel Dumfries de se retrouver. Et cela s’annonce explosif.

Les matchs internationaux voient souvent des partenaires de clubs se retrouver à s’affronter en équipes nationales. Mais parfois, des joueurs déjà rivaux ont l’occasion de remettre le couvert avec leur sélection. Et ce vendredi, Théo Hernandez et Denzel Dumfries pourront continuer leur duel. Déjà opposés en Serie A, puisque le premier porte le maillot de l’AC Milan, tandis que le second évolue à l’Inter, les deux hommes s’étaient déjà pris le bec ces derniers mois.

Une relation difficile entre Hernandez et Dumfries

Depuis leur rencontre, le courant ne semble réellement pas passer entre Théo Hernandez et Denzel Dumfries. Lors de leur premier derby milanais, les deux latéraux avaient écopé d’un carton rouge en toute fin de match, après que le Français s’agace. Les joueurs des deux équipes avaient failli en venir aux mains. Le second épisode de cette rivalité est le message posté sur X par le Néerlandais. On peut y voir Denzel Dumfries tenir Théo Hernandez, dont le visage est incrusté à la place de celui d'un chien, en laisse. Un montage qui avait d’ailleurs forcé celui qui en était à l’origine à s’excuser publiquement.

During Inter's title celebrations, Denzel Dumfries holds up a poster depicting him 'chaining up' Theo Hernandez. 😶‍🌫️⛓️ pic.twitter.com/2GFzYhBmks — CentreGoals. (@centregoals) April 28, 2024

La tendance semble être à l’apaisement