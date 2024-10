Mbappé et Deschamps se font tacler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire avec le Real Madrid, mais non convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Kylian Mbappé a en plus été aperçu à Stockholm, en Suède, quand ses coéquipiers jouaient face à Israël jeudi. Pour Bixente Lizarazu, c’est surtout la communication du sélectionneur comme de son capitaine qui pose problème.

« Je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là. » Interrogé par Téléfoot, Didier Deschamps a assuré ne pas se préoccuper de l’escapade de Kylian Mbappé à Stockholm, où il a été aperçu en boîte de nuit, alors que l’équipe de France affrontait Israël en Ligue des Nations jeudi (1-4).

Mercato - Real Madrid : Le remplaçant de Mbappé donne sa réponse pour son transfert https://t.co/HJQdPlPApp pic.twitter.com/9qrxuoeMlS — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

« Il faut juste l'expliquer de façon beaucoup plus claire »

« Cela ajoute un peu de confusion à la confusion », estime Bixente Lizarazu, comme il l’a déclaré dans l’émission de TF1. « Déjà le fait qu'il ne vienne pas en équipe de France et que finalement il joue avec le Real, c'est assez étrange. Plein de joueurs sont mis au repos, on l'a vu avec De Bruyne en Belgique par exemple. Donc c'est quelque chose qui peut se comprendre. Il faut juste l'expliquer de façon beaucoup plus claire. C'est la communication qui n'est pas assez claire. »

« Un capitaine doit avoir un comportement irréprochable »

« Kylian Mbappé est un joueur ultra médiatisé donc ça fait parler. Mais par ailleurs, c'est le capitaine et un capitaine doit avoir un comportement irréprochable dans le sens où c'est un leader qui tire les autres. Et si tu veux tirer les autres avec toi, il faut que toi-même dans ton comportement tu sois irréprochable », a ajouté Bixente Lizarazu.