Mbappé - Deschamps : Le grand patron annonce de «l’amour»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer Kylian Mbappé pour le prochain rassemblement international. Si le sélectionneur français a affirmé qu’il n’y avait aucun problème avec l’attaquant du Real Madrid, c’est également l’avis de Philippe Diallo. Le président de la FFF a même expliqué à quel point le capitaine des Bleus aimait sa sélection.

Le cas Kylian Mbappé continue de faire couler de l’encre. Et pour cause, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale ce jeudi soir. Après avoir révélé l’identité des joueurs convoqués pour les rencontres de Ligue des Nations face à Israël et l’Italie (jeudi et dimanche prochain), le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur la non-convocation de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Deschamps s’est exprimé sur l’absence de Kylian Mbappé

« J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça, a-t-il tranché. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision », a affirmé Didier Deschamps.

« Je peux vous affirmer l’amour de Mbappé pour les Bleus et pour sa fédération »

Dans les colonnes de Ouest-France ce samedi, le président de la FFF Philippe Diallo a lui aussi commenté ce cas Mbappé. « Mais je peux vous affirmer l’amour de Mbappé pour les Bleus et pour sa fédération », a d’abord lâché le grand patron du football français. « J'ai été témoin de son comportement exemplaire vis-à-vis du groupe, ainsi que de sa responsabilité en tant que capitaine. Je n'ai pas un mot de reproche à lui exprimer », conclut Philippe Diallo.