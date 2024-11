Mbappé absent, il lance un gros défi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Didier Deschamps n’a pas convoqué Kylian Mbappé pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Si le sélectionneur a rapidement tenu à atténuer une quelconque polémique, cette absence du capitaine tricolore a fait couler beaucoup d’encre. Président de la FFF, Philippe Diallo espère quant à lui que l’attaquant du Real Madrid retrouvera son meilleur niveau en 2025.

L’histoire entre Kylian Mbappé et l’équipe de France est-elle en train de s’effriter ? Jeudi, Didier Deschamps n’a pas convoqué le capitaine des Bleus, qui va manquer un second rassemblement international consécutif. En septembre dernier, Didier Deschamps avait laissé le numéro 10 à disposition du Real Madrid, lui qui venait tout juste de débuter chez les Merengue. Ce jeudi, le sélectionneur français a tout simplement déclaré qu’il s’agissait d’une décision purement personnelle.

Deschamps se passe de Mbappé

« J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision », confiait ainsi Didier Deschamps ce jeudi après-midi, après avoir divulgué sa liste au sein de laquelle ne figurait pas Kylian Mbappé.

« Ce qui m’importe, désormais, est qu’il retrouve la pleine possession de ses moyens »

L’absence du capitaine fait couler beaucoup d’encre. Ce samedi, c’est le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo qui a été interrogé par Ouest-France à ce sujet. Ce dernier souhaite revoir Mbappé à son meilleur niveau : « Ce qui m’importe, désormais, est qu’il retrouve la pleine possession de ses moyens et qu’il l’apporte à l’équipe de France. On a la chance d’avoir une sélection nationale suffisamment riche pour se passer temporairement de l’un des meilleurs joueurs du monde et continuer à rester en haut ».