Mbappé change d'équipe : La surprise est totale !

A l'inverse de son frère, Ethan Mbappé n'est pas rompu aux équipes de France chez les jeunes et n'a donc logiquement toujours pas été convoqué par Didier Deschamps. Une situation qui pourrait pousser le joueur du LOSC à envisager un changement de nationalité sportive et ainsi répondre favorablement à l'appel de l'Algérie.

Après une CAN assez décevante et une élimination en quart de finale contre le Nigéria, l'Algérie se tourne déjà vers la Coupe du monde. Pour cela, Vladimir Petkovic, le sélectionneur des Fennecs, poursuit son projet en scrutant la possibilité de convaincre des bi-nationaux comme ce fut encore le cas récemment avec Luca Zidane. Et ce n'est pas terminé.

Ethan Mbappé vers l'Algérie ? En effet, selon les informations du média algérien Win-Win, les Fennecs souhaiteraient convaincre Ethan Mbappé ! Le milieu de terrain du LOSC, à l'inverse de son frère Kylian, n'est pas vraiment connu les sélections de jeunes de l'équipe de France et semble donc très loin des Bleus. Grâce aux origines de sa mère, Ethan Mbappé est éligible à un changement de nationalité sportive et à six mois de la Coupe du monde, la perspective de disputer le Mondial en Amérique du Nord pourrait bien le séduire.