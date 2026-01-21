Mbappé change d'équipe : La surprise est totale !

A l'inverse de son frère, Ethan Mbappé n'est pas rompu aux équipes de France chez les jeunes et n'a donc logiquement toujours pas été convoqué par Didier Deschamps. Une situation qui pourrait pousser le joueur du LOSC à envisager un changement de nationalité sportive et ainsi répondre favorablement à l'appel de l'Algérie.
Après une CAN assez décevante et une élimination en quart de finale contre le Nigéria, l'Algérie se tourne déjà vers la Coupe du monde. Pour cela, Vladimir Petkovic, le sélectionneur des Fennecs, poursuit son projet en scrutant la possibilité de convaincre des bi-nationaux comme ce fut encore le cas récemment avec Luca Zidane. Et ce n'est pas terminé.
Ethan Mbappé vers l'Algérie ?
En effet, selon les informations du média algérien Win-Win, les Fennecs souhaiteraient convaincre Ethan Mbappé ! Le milieu de terrain du LOSC, à l'inverse de son frère Kylian, n'est pas vraiment connu les sélections de jeunes de l'équipe de France et semble donc très loin des Bleus. Grâce aux origines de sa mère, Ethan Mbappé est éligible à un changement de nationalité sportive et à six mois de la Coupe du monde, la perspective de disputer le Mondial en Amérique du Nord pourrait bien le séduire.
Ethan Mbappé avec Luca Zidane ?
Si jamais cela venait à se confirmer, l'arrivée d'Ethan Mbappé pourrait être un nouvel évènement majeur pour le football algérien quelques mois après avoir déjà convaincu Luca Zidane. « Son arrivée en équipe d'Algérie a été un événement marquant qui a dépassé le simple cadre du sport. Il est un symbole pour tout un peuple et sa diaspora, dispersée à travers le monde. Ce symbolisme prend une signification particulière si l'on considère l'histoire qui lie l'ancienne puissance coloniale française et son ancienne colonie, l'Algérie. En définitive, l'arrivée de Luca Zidane représente une approche du football et une identité radicalement différentes de celles de son père », confiait d'ailleurs à ce sujet l'ancien international algérien Khaled Lemmouchia.