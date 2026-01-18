Algérie - Zidane : Le coup de tonnerre incroyable !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane a porté le maillot de l’équipe de France durant sa carrière de joueur, Luca Zidane a lui décidé de représenter ses racines algériennes. Ainsi, le gardien de Grenade et fils du champion du monde 98 porte désormais les couleurs des Fennecs. Un choix qui a forcément fait énormément de bruit et qui représente énormément de l’autre côté de la Méditerranée.

Du côté de l’Algérie, on aurait bien aimé voir Zinedine Zidane sous le maillot des Fennecs. C’est finalement son fils, Luca Zidane, qui le fait actuellement. En effet, le gardien de Grenade a décidé de tourner le dos à l’équipe de France pour défendre les couleurs de la sélection algérienne. Et forcément, du côté de l’Algérie, on se réjouit aujourd’hui de pouvoir compter sur un Zidane en ses rangs.

« Tout simplement incroyable » « Pour des enfants comme nous, inspirés par son père et qui s'identifient encore à lui aujourd'hui, imaginer que Zidane porte le maillot algérien est tout simplement incroyable. Je ne pense pas que nous mesurions encore pleinement », a fait savoir le journaliste Samir Djabali pour GQ.