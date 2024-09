Mbappé, Barcola… Deschamps a tranché ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir réussi son début de saison avec le PSG, Bradley Barcola retrouve l’équipe de France lors de cette période de trêve internationale. Très en vue depuis la reprise, l’ailier âgé 22 ans prétend à une place de titulaire. Ce que Didier Deschamps devrait lui offrir vendredi contre l’Italie, tandis que Kylian Mbappé serait positionné dans l’axe.

Kylian Mbappé va devoir s’habituer à son nouveau rôle d’avant-centre. Depuis la saison dernière sous les ordres de Luis Enrique au PSG, le capitaine de l’équipe de France évolue de plus en plus dans l’axe. Ce qu’il fait désormais au Real Madrid, du fait de la présence de Vinicius Jr, et bientôt en sélection.

Zidane - Équipe de France : Deschamps vend la mèche ? https://t.co/eVgH2C8fz5 pic.twitter.com/PZDMcB0VM1 — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Un trio Barcola-Mbappé-Dembélé contre l’Italie ?

En raison de l’émergence de Bradley Barcola, Kylian Mbappé devrait être aligné en position de numéro 9 vendredi contre l’Italie. Comme indiqué par RMC Sport, Didier Deschamps envisage de titulariser l’ailier du PSG, associé à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ce mercredi lors de la séance à huis clos de l’équipe de France.

Olise utilisé à droite

RMC Sport ajoute que Didier Deschamps a également essayé Michael Olise dans le couloir droit, ce qui avait déjà été le cas lundi soir. Mais la tendance à l’heure actuelle semble être un trio offensif composé de Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.