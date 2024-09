Équipe de France : La folle prédiction pour ce joueur du PSG

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France affronte l’Italie en Ligue des Nations. Cela sera l’occasion pour Didier Deschamps de donner plus de temps de jeu à Bradley Barcola, qui brille depuis le début de saison avec le PSG. Selon Karl Toko-Ekambi, ancien partenaire du joueur de 22 ans à l’OL, le Parisien pourrait même devenir prochainement titulaire indiscutable avec les Bleus.

Les amateurs de Ligue 1 vont devoir prendre leur mal en patience, il n’y aura pas de match de championnat ce week-end. Place à la trêve internationale et à la Ligue des Nations notamment. L’équipe de France affrontera l’Italie vendredi soir, avant de défier la Belgique lundi prochain.

Mercato : Une star du PSG valide un transfert à 70M€ https://t.co/S2KuvhfqOM pic.twitter.com/aa6KXgcPrf — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Toko-Ekambi s’enflamme pour Bradley Barcola

Ces matches internationaux seront sans doute l’occasion de revoir Bradley Barcola sous le maillot de l’équipe de France, après avoir fêté ses premières capes à l’Euro. Le joueur du PSG a pris une place importante au sein du club de la capitale et selon son ancien coéquipier à l’OL, Karl Toko-Ekambi, interrogé par L’Équipe, il pourrait prochainement faire de même avec les Bleus. « Il est toujours très calme. Il dévore la pression, il ne se prend pas la tête. J'ai toujours dit et pensé qu'il allait arriver au plus haut niveau. Il sera un titulaire de l'équipe de France à l'avenir, j'en suis persuadé. »

Barcola est le nouveau leader de l’attaque du PSG

Depuis le début de saison, Bradley Barcola est en feu avec le PSG. L’attaquant a déjà inscrit quatre buts en trois matches de Ligue 1 et il s’est imposé comme le nouveau leader de l’attaque du club de la capitale, qui est orpheline de Kylian Mbappé depuis cet été.