Équipe de France : Un joueur du PSG titille Griezmann et Mbappé

Il n’y aura pas de Ligue 1 ce week-end. Après trois journées, le championnat est interrompu pour cause de trêve internationale. L’équipe de France affrontera notamment l’Italie vendredi soir, puis la Belgique lundi prochain. Lors de ce début de rassemblement, les Bleus ont notamment pu constater la nouvelle cote d’amour de Bradley Barcola, qui titille Antoine Griezmann, et de Kylian Mbappé pour ce qui est des demandes d’autographes.

Après trois journées de championnat, la Ligue 1 s’offre un break. En effet, il n’y aura pas d’affiches de championnat ce week-end, mais plutôt un match de l’équipe de France. Vendredi, les Bleus de Didier Deschamps affrontent l’Italie pour le premier match de Ligue des Nations de cette trêve internationale. Les coéquipiers de Kylian Mbappé seront également opposés à la Belgique lundi soir prochain.

Barcola est très demandé pour les autographes

Ce match face à l’Italie sera sans doute l’occasion de revoir Bradley Barcola sous le maillot de l’équipe de France. L’attaquant qui réalise un très bon début de saison avec le PSG pourrait bien être titularisé face aux Italiens. Ce dernier semble avoir pris une plus grande importance au sein des Bleus. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien Lyonnais est d'ailleurs très demandé pour les autographes et il titille notamment Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui sont les plus sollicités.

Déjà quatre buts pour Barcola en Ligue 1 cette saison

Dans la continuité de sa fin de saison dernière, Bradley Barcola impressionne depuis la reprise du championnat. L’attaquant du PSG a déjà inscrit quatre buts en trois rencontres. Au classement des buteurs, il est seulement devancé par Mason Greenwood, qui a trouvé le chemin des filets à cinq reprises. L’ancien Lyonnais pourrait donc bien être le successeur de Kylian Mbappé, qui est parti faire le bonheur du Real Madrid cet été et qui n’a pas été remplacé par les dirigeants parisiens cet été, malgré un intérêt pour Khvicha Kvaratskhelia notamment, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité.