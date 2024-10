Le remplaçant de Mbappé, c'est lui !

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement du mois d'octobre, Didier Deschamps n'a pas convoqué Kylian Mbappé. Par conséquent, les Bleus auront un nouveau capitaine et un nouveau numéro 10 lors des deux prochains matchs. En ce qui concerne le numéro, c'est Christophe Nkunku qui devrait prendre la place de Kylian Mbappé.

Touché à une cuisse, Kylian Mbappé a repris la compétition ce mercredi soir sur la pelouse du LOSC. En effet, le numéro 9 du Real Madrid est entré en jeu lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Malgré tout, Didier Deschamps se passe des services de Kylian Mbappé pour le rassemblement du mois d'octobre.

Deschamps n'a pas convoqué Mbappé

Lors de l'annonce de sa liste pour disputer les deux prochains matchs de l'équipe de France, Didier Deschamps n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé. Par conséquent, le sélectionneur des Bleus aura un nouveau capitaine et un nouveau numéro 10 pour affronter Israël et la Belgique (le 10 et le 14 octobre).

Nkunku récupère le numéro 10

Selon les informations de L'Equipe, Christopher Nkunku (26 ans) portera le numéro 10 pour les deux prochains rendez-vous de l'équipe de France. Le milieu offensif de Chelsea va donc remplacer Kylian Mbappé (25 ans) pour ce rassemblement du mois d'octobre.