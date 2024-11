Griezmann de retour, Deschamps calme tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a un mois, Antoine Griezmann annonçait la fin de sa carrière internationale à 33 ans, un véritable coup de tonnerre qui semble définitif. Alors que l’attaquant de l’Atlético de Madrid a affirmé cette semaine que son passage en bleu était « complètement fini », Didier Deschamps a indiqué qu’il n’avait pas l’espoir de faire changer d’avis son ancien chouchou.

Le lundi 30 septembre, Antoine Griezmann annonçait à la surprise générale sa retraite internationale. Quelques semaines après la fin d’un Euro contrasté pour lui, la star de l’Atlético de Madrid mettait un terme à son aventure en Bleu après 137 sélections et 44 buts. Si certains espèrent ou imaginent le désormais ex-international français faire son retour à l’image d’un Zinedine Zidane en 2005, Didier Deschamps écarte cette hypothèse.

Deschamps écarte un retour de Griezmann

« Un espoir de faire changer d’avis Antoine Griezmann ? Non, a répondu le sélectionneur tricolore au cours d’un échange avec des supporters de l’équipe de France organisé par Téléfoot. Tout en lui disant encore une fois, s’il y a besoin, un grand merci pour tout ce qu’il a fait et a pu apporter pour l’équipe de France. Mais je le connais bien, très bien, et c’est une décisivement mûre, réfléchie et actée pour lui. »

« C’est complètement fini »

Aux yeux de Didier Deschamps, il n’y a donc aucune chance de revoir Antoine Griezmann sous le maillot bleu, confirmant les dires du principal intéressé cette semaine après la victoire de l’Atlético de Madrid sur la pelouse du PSG (2-1). « Je suis très fier et très surpris de tous les jolis messages que j’ai reçus de supporters ou de gens du milieu du foot. Ça m’a touché. Je suis content d’avoir laissé cette belle trace. Oui, c’est complètement fini. Ce n’est pas sur un coup de tête et c’est mûrement réfléchi », confiait-il au micro de Canal+.