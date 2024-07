Euro 2024 : Miracle pour l'équipe de France, Deschamps rompt une incroyable malédiction

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au bout du suspens, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024 en éliminant le Portugal aux tirs-au-but. C'est un petit évènement puisque les Bleus n'avaient plus réussis à s'imposer dans cet exercice depuis... 1998 ! Et plus globalement, les prolongations étaient de très mauvais souvenirs pour les Français depuis plusieurs années. La malédiction a donc pris fin en Allemagne.

Au terme d'un match au suspens haletant, l'équipe de France s'est hissée en demi-finale de l'Euro en éliminant le Portugal aux tirs-au-but. Une séance parfaitement menée puisque les cinq tireurs français ont marqué alors que Joao Felix a frappé le poteau, précipitant la défaite de son équipe. Et pourtant, les Portugais avaient été très impressionnants dans cet exercice contre les Slovènes en huitièmes de finale, Diogo Costa sortant les trois tirs au but adverses. C'est donc une sacrée performance pour les Bleus.

Prolongations, tirs-au-but... l'équipe de France gagne enfin !

D'autant plus que l'équipe de France attendait ça depuis une éternité ! Et pour cause, il faut remonter à 1998 pour trouver trace d'une victoire des Bleus aux tirs-au-but. Il s'agissait du quart de finale de la Coupe du monde 1998 contre l'Italie. Luigi Di Biagio avait raté sa tentative et envoyé les Bleus en demi-finale. D'ailleurs, depuis le joueur italien, personne n'avait raté un tir-au-but contre l'équipe de France qui a perdu dans cet exercice contre l'Italie en finale de la Coupe du monde 2006 puis contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2021 et évidemment en décembre 2022 lors de l'incroyable finale du Mondial au Qatar. Mais plus globalement, la France avait même été éliminée lors des quatre dernières prolongations qu'elle a disputées. En plus des trois défaites aux tirs-au-but citées plus haut, il faut ajouter la finale de l'Euro 2016 remportée par le Portugal grâce à un but d'Eder à la 109e minute. La dernière fois que les Bleus n'ont pas été battus à l'issue d'une prolongation c'était à l'occasion de la finale de l'Euro 2000 remportée grâce au but en or de David Trézeguet. Autrement dit, vendredi soir l'équipe de France a vaincu une vieille malédiction en s'imposant à l'issue d'une prolongation pour la première fois au XXIe siècle. Joao Felix a succédé à Luigi Di Baggio, qui était donc le dernier joueur a avoir raté un tir-au-but contre le Bleus. A cette époque, Didier Deschamps était alors capitaine des Bleus, et il s'en souvient.

