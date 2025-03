Rugby - Top 14 : Surprise, Urios annonce un «miracle» !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l’ASM a enregistré une nouvelle défaite contre Bayonne (31-18). À cause de ce revers, Clermont est sorti du top 6 en Top 14. Déçu, Christophe Urios ne s’est toutefois pas laissé abattre. Le manageur de l’ASM estime être encore dans la course pour terminer la saison dans les six premières places.

Nouvelle déception pour l’ASM ce dimanche. Clermont s’est incliné contre Bayonne (31-18), sortant ainsi du top 6 du classement en Top 14. Ce nouveau revers, Christophe Urios avoue l’avoir un peu en travers de la gorge. « La première réaction, c’est que je suis forcément déçu du résultat et que l’on n’ait pas réussi à mettre davantage la main sur ce match... » a-t-il confié dans des propos rapportés par Midi Olympique. Le manager de l’ASM ne veut toutefois pas se laisser abattre.

«Nous sommes dans la course»

« C’est un miracle qu’on soit à un point de la sixième place. Ça veut dire que c’est dur pour tout le monde. On vient de faire quatre matchs, dont trois à l’extérieur. Nous n’avons pas réussi à prendre des points, je pensais qu’on allait en prendre un a minima ce soir. On sort du top six, mais il reste huit matchs. Nous sommes dans la course » a ajouté Christophe Urios, toujours interrogé par Midi Olympique.

«Nous n’étions pas très bien en place»

Le coach de l’ASM a toutefois noté les maladresses de son équipe. « J’ai trouvé que, défensivement, nous n’étions pas très bien en place. Nous prenons deux essais sur des contres en première période, nous avons raté des plaquages. Il y a un essai sur un jeu au pied par-dessus, alors que nous l’avions travaillé. J’ai aussi trouvé que nous avions souffert de la comparaison, en première mi-temps, sur le jeu au pied, qui n’était ni long, ni de pression. Nous avons été en difficulté là-dessus et sur les plaquages. De plus, nous n’avons pas été très efficaces quand nous étions proches des lignes. Il y a eu plusieurs situations où nous n’avons pas réussi à marquer » a-t-il lancé. À voir maintenant si Clermont parviendra à inverser la tendance contre le Racing 92 le 22 mars prochain.