Équipe de France : Zidane connaît déjà son successeur ?

Joueur de Manchester City depuis ce mardi, Rayan Cherki a fait forte impression durant son premier rassemblement. Buteur face à l'Espagne jeudi dernier, le milieu offensif a montré de belles promesses face à l'Allemagne. Pour l'ancien joueur Jérôme Rothen, l'équipe de France a, peut-être, trouvé son futur grand meneur de jeu.

La belle progression de Cherki

« En France, on est habitués à voir de grands meneurs de jeu qui emportent les équipes. C’est la tradition, l’histoire de l’équipe de France. On est toujours à la recherche de la pépite, celle qui va nous régaler. Des comparaisons, il y en a eu beaucoup. Cherki a tout pour continuer sa progression. Je trouve qu’il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans son jeu. Il a gommé beaucoup de choses, a rectifié le tir en régalant ses coéquipiers. Toutes les critiques sur son positionnement, je ne les entends plus. Il a simplifié son jeu et est plus efficace, dont le volume de jeu a évolué. Il est capable de faire les efforts » a déclaré l’ancien joueur du PSG.