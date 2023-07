Émeutes : Deschamps, Macron... La mèche est vendue sur l'intervention de Mbappé

Jean de Teyssière

Depuis la mort du jeune Nahel à Nanterre mardi, tué par un policier suite à un refus d'obtempérer, la France s'embrase et de nombreuses émeutes ont vu le jour. Des scènes parfois violentes, qui ont poussé les footballeurs de l'équipe de France à écrire un communiqué pour appeler au calme et au dialogue. Une démarche saluée par beaucoup de personnes, et dont l'initiative n'appartient qu'aux joueurs.

Vendredi, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard ou encore Aurélien Tchouaméni ont publié le même communiqué appelant au calme. On peut par exemple y lire : « Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d’épanouissement et de proximité. Dans ce contexte d’extrême tension, nous ne pouvons rester silencieux et notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l’apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation. Celle des acteurs sociaux, des parents, des grands ou petits frères et sœurs de nos quartiers, qui doivent œuvrer au retour de la paix dans nos cités. Le « vivre ensemble » auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver. (…) Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. »

Deschamps salue cette initiative

Avant de publier ce communiqué, les Bleus auraient, selon Le Parisien , demandé l'autorisation à la Fédération Française de Football de le faire, chose qu'elle a acceptée. D'ailleurs, le président Philippe Diallo a salué cette initiative, tandis que Didier Deschamps et son staff ont répondu à ces mots bleus : « Alors que notre pays souffre, nos joueurs ont décidé de lancer un appel au calme. (...) Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu. J’espère de tout cœur que la situation va s’apaiser. »

Macron n'est pas derrière ce communiqué