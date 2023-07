Comme Mbappé, Deschamps s’engage dans un gros combat

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quelques jours après la mort de jeune Nahel, tué par un tir de policier, la France vit une difficile période d’émeutes. L’équipe de France s’est mêlée de cette situation compliquée en publiant un long communiqué vendredi soir. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a fait de même.

Voilà quelques jours que la France vit une période compliquée. Depuis la mort du jeune Nahel, tué par un tir de policier, de nombreuses émeutes font rage dans l’Hexagone. L’équipe de France a décidé de s’emparer sur de ce sujet et a publié un long communiqué vendredi soir. « Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel. Depuis ce tragique évènement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous le partageons également », écrivent les Bleus dans leur message.

«Ce sont vos biens que vous détruisez»

« Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissants à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction », conclut le communiqué.

🇫🇷 pic.twitter.com/GcjB6goO5v — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 30, 2023

Deschamps se joint aux Bleus