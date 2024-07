C'est annoncé, Deschamps va changer d'équipe à la rentrée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminée en demi-finales de l'Euro 2024 face à l'Espagne mardi, l'Equipe de France aura fort à faire dès la rentrée avec la Ligue des nations. En effet, les prochains rassemblements vont vite arriver et pour Didier Deschamps, il sera l'heure de faire de nouveaux choix. De nouvelles têtes pourraient apparaître chez les Bleus, avec de très jeunes profils en attente.

A la sortie de l'été , la France devra oublier la défaite de l'Euro pour aller affronter l'Italie et la Belgique le 6 et le 9 septembre. Deux adversaires redoutables et déjà deux matches importants pour tenter de retrouver de la confiance dans le jeu. Par rapport à la liste de Didier Deschamps pour l'Allemagne, il pourrait y avoir quelques nouvelles têtes. Le tournoi olympique devrait donner plus d'idées au sélectionneur...

Des jeunes joueurs appelés par Thierry Henry

Avant la rentrée, trois des quatre joueurs qui intéressent Didier Deschamps auront l'occasion de montrer leurs qualités lors des Jeux olympiques. Thierry Henry a dévoilé sa liste récemment. D'après les informations de RMC Sport, Désiré Doué, milieu de terrain du Stade Rennais, pourrait changer de dimension prochainement dans un grand club ou en sélection. A 19 ans, il impressionne tout le monde. Il sera accompagné par Rayan Cherki, valeur sûre de l'Olympique lyonnais, 20 ans seulement. Et ce n'est pas tout...

Deux espoirs du Bayern Munich dans la boucle

Parmi les joueurs susceptibles de faire partie du rassemblement de l'Equipe de France en septembre, on trouve aussi Mathys Tel, avant-centre du Bayern Munich depuis deux ans. A 19 ans, il ne fera pas partie de l'aventure olympique cet été car le club ne veut pas le laisser partir mais il reste sous surveillance de Didier Deschamps. De son côté, Michael Olise a déchaîné le mercato ces dernières semaines et finalement, c'est le Bayern qui a raflé la mise pour environ 60M€. Il sera bien aux Jeux olympiques, l'occasion de montrer ses qualités. Il a lui aussi toutes ses chances pour un futur chez les Bleus.