Bertrand Latour : Les gros problèmes annoncés avec Kylian Mbappé !

Ce vendredi, tous les regards étaient tournés vers Washington pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026. L’équipe de France est désormais fixée, connaissant ainsi ses adversaires pour le tournoi. Désormais, l’objectif serait d’atteindre le dernier carré pour les Bleus comme l’a annoncé Philippe Diallo. De quoi lui valoir des problèmes avec Kylian Mbappé ?

En marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, Philippe Diallo a fixé l'objectif pour l’équipe de France. Le président de la FFF a alors annoncé, rapporté par RMC : « On fixe toujours l'objectif d'être dans le dernier carré. Le plateau est très relevé. C'est un objectif très ambitieux ».

« Il n’est pas d’accord avec le président de la fédé, avec Kylian Mbappé » Sur le plateau du Late Football Club, Bertrand Latour a réagi à ces propos de Philippe Diallo. C’est alors que le journaliste de Canal+ a évoqué de potentiels problèmes avec Kylian Mbappé, qu’il considère comme le vrai président de la fédération : « Diallo a dit que l’objectif c’était d’aller en demi-finale ? Ah bon c’est vrai, il a dit ça ? Il va avoir des problèmes parce qu’il n’est pas d’accord avec le président de la fédé, avec Kylian Mbappé ».