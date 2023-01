Après son clash avec Mbappé, il n’est toujours pas redescendu

La rédaction

Suite à la victoire de l’Argentine face à la France lors de la dernière Coupe du monde, le gardien argentin Emiliano Martinez avait beaucoup chambré Kylian Mbappé. Si ce dernier avait plutôt bien réagi à ces moqueries, le gardien d’Aston Villa en a remis une couche ce week-end en organisant une fête pour célébrer la victoire des siens.

L’histoire entre Emiliano Martinez et Kylian Mbappé n’est-elle toujours pas réglée ? Après les différents chambrages entre les deux hommes, qui avaient commencés par la demande du gardien argentin d’effectuer une minute de silence pour Kylian Mbappé après la finale, le gardien d’Aston Villa a organisé ce week-end, une fête à Birmingham, sous le thème de sa victoire au mondial.

Une nouvelle photo avec le trophée

Sur les clichés de la soirée organisée par Emiliano Martinez en Angleterre, on retrouve ce dernier posant fièrement avec le trophée de la Coupe du monde. On notera également la présence de son coéquipier à Aston Villa, Philippe Coutinho. Tout comme Lionel Messi, qui avait effectué un post Instagram il y a quelques jours, Emiliano Martinez ne semble pas s’être totalement remis de la victoire de l’Argentine. En plus du précieux trophée, le gardien argentin avait également ramené plusieurs objets importants de la compétition pendant la fête, comme par exemple son gant d’or de meilleur gardien du tournoi.

Pas de problème avec les Français