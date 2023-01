Il humilie Mbappé en public, un proche vole à son secours

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde avec l'Argentine, Emiliano Martinez avait pris un malin plaisir à chambrer Kylian Mbappé. Mais certaines des célébrations du gardien d'Aston Villa ne sont pas passées auprès du public français. En conférence de presse ce vendredi, Nicolas Tagliafico a alors tenté d'excuser le comportement de son coéquipier en sélection.

La fin de la Coupe du monde a été tragique pour l’Équipe de France. Malgré sa folle remontée face à l’Argentine en finale, les Bleus n’ont pas su faire la différence lors de la séance de tirs aux buts et se sont inclinés. Sacré champion du monde et élu meilleur gardien du Mondial, Emiliano Martinez s’est alors laissé envahir par la joie et a fait quelques célébrations osées.

Mbappé a déjà dit non au Qatar https://t.co/LQL3A3yLB0 pic.twitter.com/Y0zNqLiCUm — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Champion du monde, Martinez a humilié Mbappé

Pendant la parade dans les rues avec le reste du groupe argentin, le portier d’Aston Villa a pris un malin plaisir à chambrer Kylian Mbappé. On le voit notamment en train de s’amuser avec une poupée portant le masque de la star du PSG, et faisant des gestes absolument obscènes avec. En France, ses célébrations ne sont pas passées et Emiliano Martinez s’est attiré les foudres des supporters français.

«Ceux qui connaissent 'Dibu' Martinez savent que c'est une bonne personne»

En conférence de presse ce vendredi, Nicolas Tagliafico a alors essayé de défendre son coéquipier en sélection. « Je crois que quand on réussit quelque chose de si grand comme un Mondial, il y a des émotions qui explosent et de l'adrénaline. Cela peut faire que l'on peut agir bizarrement. Ceux qui connaissent 'Dibu' Martinez savent que c'est une bonne personne et aussi quelqu'un d'un peu fou » a d’abord expliqué le latéral gauche de l’OL.

«Je peux comprendre que cela puisse donner une mauvaise impression»