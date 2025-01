Algérie, France… Le père de Cherki a tranché !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En pleine bourre avec l'OM, Rayan Cherki va devoir choisir sa nationalité sportive. Le joueur de l'OL évolue avec les espoirs de l'équipe de France, mais la Fédération algérienne de football cherche à l'enrôler depuis plusieurs mois. Alors qu'une bataille a débuté en coulisses, le père du milieu offensif a tranché entre ses deux pays.

Ces dernières années, l’Algérie a accueilli de nombreux binationaux dans son giron. Et le phénomène pourrait se poursuivre avec la naturalisation de deux international espoirs français : Maghnès Akliouche (AS Monaco) et Rayan Cherki. En ce qui concerne le joueur lyonnais, des discussions sont en cours depuis plusieurs mois. Et selon des sources algériennes, Rayan Cherki serait sur le point de donner son accord, malgré des possibilités en France, mais aussi en Italie, le pays de son père.

Un nouveau génie au PSG ! 🌟 Kvaratskhelia, meilleur joueur de Serie A, arrive pour transformer le jeu parisien.

➡️ https://t.co/onQRn7TkfC pic.twitter.com/btIbCDT6Za — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

Le clan Cherki a une préférence

Mais malgré ses origines italiennes, le père de Rayan Cherki trancherait en faveur de l’Algérie. « Le père de Rayan Cherki, qui est Italien, se considère comme étant un Chaoui d’Algérie. Il veut coûte que coûte qu’il rejoigne l’équipe d’Algérie, mais une pression palpable est exercée sur le joueur, notamment par son club. Même s’il fait son choix, à 90%, il ne sera pas présent lors du prochain rassemblement en mars 2025. Petkovic devrait attendre les prochaines échéances amicales » a confié le journaliste Amine Benchabir sur le plateau de Elheddaf TV.

« On est algérien ou on ne l’est pas »

Légende des Fennecs, Islam Slimani n’a pas pris position, mais demande à Cherki de prendre une décision sincère. « À l’époque, il était encore très jeune et ne pensait pas à son avenir international. Mais comme je l’ai déjà dit, le choix de représenter l’Algérie n’est pas une décision prise à la légère. On est algérien ou on ne l’est pas » a confié le joueur au cours d’une interview accordée à El Khabar.