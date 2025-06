Algérie : Cherki règle ses comptes !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désormais membre de l'équipe de France de football, Rayan Cherki a répondu sur un prétendu intérêt de l'Algérie. Comme l'avait laissé entendre son clan il y a quelques jours, le milieu offensif de l'OL n'a jamais vraiment envisagé un départ chez les Fennecs, même si certains membres de l'équipe africaine ont tenté de le convaincre.

L’Algérie a accueilli la nouvelle avec désinvolture. « La fédération a fait le nécessaire, sans plus. Elle n’est pas dans une logique de supplier un joueur de venir porter le maillot algérien. Il a fait son choix, on le respecte et ça s’arrête là » a déclaré une source au sein de la FAF après la convocation de Rayan Cherki en équipe de France. Eligible et courtisé par les Fennecs et l’Italie, le milieu offensif a fait donc le choix de la continuité en répondant favorablement à l’appel de Didier Deschamps.