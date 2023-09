Affaire Pogba : L’équipe de France a tranché !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba est en plein cauchemar. Le joueur français a été testé positif à la testostérone en marge de la rencontre de championnat le 20 août dernier. Les conséquences pourraient être lourdes puisque le milieu de terrain risque plusieurs années de suspension. Mais néanmoins, Pogba conserve le soutien de certains membres de l'équipe de France.

Contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba risque gros. Le milieu de terrain de la Juventus risque entre deux et quatre ans de suspension et pourrait voir la Juventus rompre son contrat dans les prochaines heures. Après la rencontre face à l'Allemagne ce mardi soir, Didier Deschamps n'a pas caché sa surprise, mais a tenu à apporter son soutien à Pogba.

« Je le soutiendrai »

« J'ai été évidemment surpris comme l'ensemble du groupe par rapport à ce qu'est Paul, c'est de nouveau quelque chose de lourd qui lui tombe dessus. J'ai échangé brièvement avec lui et j'aurai l'occasion plus tard de pouvoir savoir, mais je ne suis pas sûr que lui sache exactement aujourd'hui. Sauf contre-expertise, une substance a été détectée dans son corps. Après, savoir le pourquoi du comment, je ne peux pas vous en dire plus mais c'est triste pour nous, pour l'ensemble du groupe, car malheureusement ça s'accumule pour lui. Mais je le soutiendrai, il a la force et le caractère pour franchir ces moments très difficiles » a lâché le sélectionneur de l'équipe de France au micro de TF1.

« On soutient tous Paul »