Le cauchemar continue pour Pogba, Deschamps affiche un doute

Alors qu’il semblait être sur le chemin du retour après une saison noire, Paul Pogba risquerait une suspension de quatre ans à cause d’un contrôle antidopage positif à la testostérone en août dernier. De quoi rendre « tristes » les Bleus selon Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France doute même de la prise de connaissances de Pogba sur le déroulé de cette opération.

Paul Pogba n’est donc pas prêt de revenir en équipe de France. Absents des listes de Didier Deschamps depuis mars 2022, le Français a enchaîné les pépins tant sur le terrain qu’en dehors. Régulièrement physiquement diminué et pris dans une affaire d’extorsion d’argent qui a directement touché sa mère et surtout son frère aîné Mathias, Pogba avait reçu le soutien de Didier Deschamps le 31 août dernier. Au moment de livrer la liste des joueurs sélectionnés pour l’Irlande (2-0) et l’Allemagne (1-2), le sélectionneur de l’équipe de France avait interpellé Paul Pogba en lui faisant savoir qu’une place lui était réservée s’il parvenait à retrouver son meilleur niveau avec la Juventus.

Pogba potentiellement suspendu quatre ans ?

Néanmoins, le sort semble s’acharner sur Paul Pogba. Testé positif à la testostérone le 20 août dernier dans le cadre du match contre l’Udinese qu’il n’a même pas disputé, Pogba pourrait voir une suspension de quatre années être mise en place. Cette situation surprise a choqué certains membres de l’équipe de France dont Didier Deschamps.

«Je ne suis pas sûr que lui aussi sache encore aujourd’hui exactement»

Après la défaite de l’équipe de France à Dortmund face à l’Allemagne mardi soir (2-1), Didier Deschamps a même fait savoir que Paul Pogba pourrait lui-même ne pas savoir d’où vient le problème. « Évidemment surpris, comme l’ensemble du groupe par rapport à ce qu’est Paul. Et puis c’est de nouveau quelque chose de lourd qui lui tombe dessus. Il en avait eu beaucoup. J’ai échangé brièvement avec lui. J’aurai l’occasion plus tard de pouvoir savoir. Mais je ne suis pas sûr que lui aussi sache encore aujourd’hui exactement ».

