Dembélé - Doué : Il annonce un problème avec Mbappé !

Ce jeudi soir, l'équipe de France a perdu face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Kevin Diaz a pointé du doigt un problème avec Kylian Mbappé. D'après le consultant de RMC Sport, le capitaine de l'équipe de France ne sait pas défendre.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Nation s, l'équipe de France a eu la lourde tâche de se frotter à l' Espagne de Lamine Yamal ce jeudi. Et les hommes de Didier Deschamps ont passé une soirée difficile face à la Roja. Menés 4-0 à la 55ème minute de jeu, les Bleus ont finalement réussi à revenir à un but de leurs adversaires. Défaite 5-4 face à l' Espagne , la France jouera la troisième place de la Ligue des Nations ce dimanche après-midi.

Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de France-Espagne, Kevin Diaz a pointé du doigt Kylian Mbappé , notamment son travail défensif. Le capitaine et numéro 10 des Bleus étant incapable d'imiter Ousmane Dembélé et Désiré Doué , qui excellent dans le pressing, que ce soit avec le PSG ou leur sélection.

«Doué et Dembélé qui font ça toute l'année»

« J'ai vu l'équipe de France essayer de presser en première mi-temps. C'est normal, ils avaient Doué et Dembélé qui font ça toute l'année. On a essayé même avec Mbappé. Le problème, c'est que Kylian Mbappé ne peut pas défendre. Et même quand il essaye, il le fait mal. Si les Bleus ont pris 5 buts parce que Kylian Mbappé n'a pas défendu ? Les premiers défenseurs sont les attaquants. C'est comme ça. La défense n'a pas été aidée. Je ne dis pas que c'est à cause de Kylian Mbappé, mais ça part des attaquants, et notamment de la pointe. Au milieu de terrain, la France était totalement dépassée aujourd'hui (jeudi) », a pesté Kevin Diaz sur les ondes de RMC Sport.