Lamine Yamal : Son épreuve face à la maladie

Alors que son fils était sur la pelouse de Stuttgart pour affronter l'équipe de France ce jeudi soir (défaite 5-4 des Bleus), Mounir Nasraoui a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Souffrant d'épilepsie depuis plusieurs années, le père de Lamine Yamal s'en est pris aux personnes qui profitent de sa maladie pour le voler.

Il est certainement le plus grand fan de son fils. Mounir Nasraoui est devenu un personnage médiatique depuis l’éclosion de Lamine Yamal au FC Barcelone. Son compte Instagram est suivi par près d’1 million de personnes. Et c’est par le biais de ce canal qu’il s’est livré sur sa maladie. Depuis plusieurs années, le père de Yamal souffre d’épilepsie, qui se caractérise par une série de crises ou de mouvements corporels répétitifs et incontrôlés.

Le père de Yamal se livre sur sa maladie Sur son réseau social, il a révélé que des personnes mal intentionnées avaient tenté de le voler dans la rue. « Vous devez me respecter. Si vous ne me connaissez pas, ne parlez pas de moi. Je suis épileptique, je dois prendre cinq pilules par jour. Si je vous donne une pilule comme la mienne, nous verrons comment vous vous sentirez. Je demande du respect parce que personne ne vous a manqué de respect. Parfois, je marche dans la rue et j'ai été volé plusieurs fois. À cause de ma maladie, les gens profitent de moi » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca.