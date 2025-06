Lamine Yamal : L’aventure qui pourrait lui coûter cher !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Lamine Yamal s’est montré décisif lors du choc entre l’Espagne et la France (5-4), à l’inverse d’Ousmane Dembélé, la prochaine Coupe du monde des clubs pourrait s’avérer décisive dans la course au Ballon d’Or aux yeux d’Olivier Dall'Oglio. Pour rappel, le PSG prendra part à cette nouvelle compétition, tandis que le FC Barcelone ne figure pas parmi les participants.

La course pour le Ballon d’Or est déjà lancée. Alors qu’Ousmane Dembélé vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel et collectif, remportant la Ligue des champions avec le PSG, la campagne en faveur du Français a déjà été lancée par le club de la capitale et les Bleus. « Franchement, je n'ai pas les mots pour la décrire et personne ne l'attendait là, confiait cette semaine Ibrahima Konaté. C'est pour ça que je suis le plus heureux du monde. En toute honnêteté, celui qui mérite le Ballon d'Or, c'est lui ».

Avantage Yamal après Espagne - France ? Mais Ousmane Dembélé fait face à un concurrent sérieux en la personne de Lamine Yamal. Alors qu’il fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain, le crack espagnol a fait mal aux Bleus (5-4) jeudi soir en inscrivant un doublé. Un rendez-vous qui pourrait rester dans les mémoires au moment du vote. « Yamal a été décisif, Dembélé a essayé, il a manqué de réussite comme sur sa frappe sur le poteau. À la fin, il était un peu émoussé, ce qui est normal, et il est sorti, je pense plus par précaution. Ce match peut peut-être jouer », estime Olivier Dall'Oglio, interrogé par Le Parisien. Mais aux yeux de l’ancien entraîneur de l’ASSE, la Coupe du monde des clubs pourrait faire mal à Lamine Yamal.