Luis Enrique - PSG : Coup de fil surprise après le «bad buzz»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En octobre dernier, après une défaite en Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique avait refusé de répondre à une question tactique posée par la journaliste Margot Dumont. Un épisode qui avait provoqué un profond malaise au sein du PSG. Plusieurs mois après, Dumont a accepté de revenir sur l'attitude du technicien espagnol.

« Je ne réalise pas trop »

Lors d’un entretien accordé à Pressing, la journaliste de Canal + est revenue sur cet épisode. « Au début, je ne réalise pas trop. Par le passé, j’ai eu beaucoup d’échanges de ce type-là, mais moins médiatisés comme en Ligue 2. Je sais que ce n’est pas normal, mais je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur et faire autant de buzz… Je me souviens sur le moment me dire « ah oui, c’est quand même fort ce qu’il dit », mais pas au point de me dire que ça va dépasser tout ce que je pensais » a-t-elle déclaré.