Officiel - Kylian Mbappé : Le grand changement annoncé !

Alors que le Real Madrid s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec l'arrivée de Xabi Alonso, Adidas a dévoilé ce vendredi le nouveau maillot domicile du club pour la saison 2025/26. Un design moderne, inspiré de l'histoire du stade Santiago-Bernabéu, pour incarner le renouveau sportif des Merengue.

«Une tenue élégante, épurée et moderne»

« Depuis sa construction, le stade Bernabéu a évolué jusqu’à devenir un des lieux emblématiques de Madrid ainsi que le foyer des fans du Real Madrid. Les formes et couleurs de l’ancien et de l’actuel stade Bernabéu se retrouvent dans cette tenue élégante, épurée et moderne, notamment à l’aide des détails métalliques et de textures ornant le maillot, pour faire le lien entre le passé et le présent. En combinant des références à l’ancien stade Bernabéu et au nouveau sous forme de textures, le maillot domicile 2025/26 du Real Madrid se veut l’expression de l’identité du club dans sa forme la plus pure. Conçu pour la performance et pour aider des athlètes d’envergure mondiale à jouer en toute confiance malgré la pression, ce maillot léger bénéficie des dernières technologies Adidas », peut-on lire dans le communiqué de l’équipementier.