Cristiano Ronaldo, «c’est fini»

Cristiano Ronaldo a encore de beaux restes. A 40 ans, l'attaquant d'Al-Nassr a inscrit son 137ème but en sélection lors de la demi-finale de Ligue des Nations face à l'Allemagne. Mais selon Johan Micoud, il est désormais impossible pour l'attaquant de retrouver son meilleur niveau en raison de son âge avancé.

Sa carrière est derrière lui

Mais malgré ce sursaut et quelques fulgurances, Johan Micoud estime que Ronaldo est sur la fin. « Il a fait un match correct, je l’ai trouvé en mouvement. Après, on ne va pas revoir le Cristiano Ronaldo d’il y a dix ans, c’est fini ça. On voit le Ronaldo qui est proche du but, qui n’était pas loin sur ce match de la mettre dedans sur une action, qui met une tête qui n’est pas cadrée, et qui marque ce but… […] Il y a eu un moment, il y a deux ou trois ans, où il voulait continuer à être Ronaldo, et ça commençait surement à stresser un peu tout le monde, non seulement les joueurs mais aussi le public. Il a vite compris, parce que c’est quelqu’un de très intelligent, qu’il fallait qu’il facilite son jeu, chose qu’il a faite contre l’Allemagne : il sort, il décroche, il donne, et il va à la réception pour marquer des buts. Il a arrêté l’histoire des passements de jambes, d’essayer de dribbler pour frapper, etc. Il a simplifié son jeu pour l’équipe » a déclaré l’ancien international tricolore.