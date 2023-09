Vidéo : Les meilleurs shoots au buzzer du basket amateur !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux côtés des dunks et des passes à l’aveugle, les shoots au buzzer ont une place particulière chez les amoureux du Basket. Partenaire du 10 Sport, Rematch vous offre ici un best-of sur-mesure des paniers sur le gong dénichés chez des amateurs qui s’en sortent, pour le coup, comme des pros…