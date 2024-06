Tour de France : Le feuilleton Vingegaard se poursuit…

Alexandre Higounet

Dans moins de quinze jours, le départ du Tour de France sera donné et l’incertitude règne toujours autour de la participation de Jonas Vingegaard, qui poursuit son travail en altitude à Tignes. Merijn Zeeman, le patron de l’équipe Visma Lease Bike, a encore entretenu le flou ces dernières heures. Difficile de ne pas croire qu’il est en partie maintenu pour perturber les adversaires…

A moins de quinze jours du départ du Tour de France, l’équipe Visma-Lease A Bike maintient le suspense quant à la participation de Jonas Vingegaard, qui intensifie en tout cas grandement sa préparation à l’occasion de son stage à Tignes, signe tout de même que le champion danois se met dans la perspective de prendre le départ, lui qui a bien récupéré de sa lourde chute lors du Tour du Pays Basque.

« Nous avons désormais beaucoup progressé, mais… »

Sera-t-il pour autant en mesure de jouer réellement le maillot jaune ? Toute la question semble là pour la direction de l’équipe hollandaise. Il y a quelques jours, Mathieu Heijboer, le directeur de la performance, avait grandement modéré les espoirs : « Jonas Vingegaard et Wout Van Aert travaillent très dur tous les jours et s’en sortent plutôt bien, mais ils sont encore loin du niveau qu’ils auraient pu atteindre en ce moment sans ces blessures. Je ne veux pas être trop négatif. Pour l’instant, j’estime à un peu plus de 50% les chances de les voir participer au Tour. Nous voulons qu’ils soient au départ du Tour, mais ils doivent être compétitifs. Pour cela, quelques séances d’entraînement clés sont encore prévues. Les entraînements d’endurance les plus intenses et les plus longs, dont nous pouvons tirer quelque chose, sont encore à venir. Vingegaard ? J’espère qu’il atteindra le point où il est au moins capable de se battre pour le podium. Un objectif secondaire comme des victoires d'étape ou un maillot à pois n'est pas à l'ordre du jour ».

L’incertitude Vingegaard maintenue jusqu’au bout…