Cyclisme

Cyclisme : Une porte de sortie se ferme pour Christopher Froome !

Publié le 21 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Annoncé sur le départ, Christopher Froome chercherait une nouvelle équipe. Interrogé sur la situation de l'anglais, Patrick Lefevere, manager de Quick-Step a exprimé son opinion sur la situation du coureur britannique.

Le feuilleton Froome est-il en train de prendre un nouveau virage ? Depuis plusieurs mois, une rupture entre Ineos et Christopher Froome ne cesse de revenir au sein du peloton professionnel à cause de la perte du leadership pour le coureur anglais. En effet, l’émergence d'Egan Bernal et les garantis de Geraint Thomas pousseraient Christopher Froome à trouver un nouveau challenge. Annoncé du côté de l’équipe Israël Start-Up Nation qui serait prêt à lui offrir un salaire de 5M€ un possible départ est évoqué au sein de l'ensemble de la profession. Interrogé à ce sujet, Patrick Lefevere, manager de Quick-Step a exprimé son opinion sur la situation du coureur britannique.

«Je n’investirais pas dans un projet autour de Froome»