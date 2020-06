Cyclisme

Cyclisme: Le départ se rapprocherait pour Chris Froome ?

Publié le 20 juin 2020 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2020 à 15h40

Ces derniers jours, l'incertitude a gagné l'avenir de Chris Froome chez INEOS. Et le départ du Britannique pourrait bien rapidement intervenir...

Le feuilleton Froome est-il en train de prendre un nouveau virage ? Depuis plusieurs semaines, une rupture entre INEOS et Chris Froome ne cesse de revenir au sein du peloton professionnel. La cause ? La question du leadership est évoquée car le Britannique ne se sentirait plus numéro 1 pendant les Grands Tours, devant partager l'affiche avec Geraint Thomas et surtout Egan Bernal. Alors que Froome est en fin de contrat avec Ineos à la fin de la saison, la formation britannique hésiterait à prolonger le quadruple vainqueur du Tour de France. De quoi laisser la porte ouverte à un possible départ.

Un salaire de 5M€ ?