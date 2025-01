Marion Rousse, le grand changement avec les femmes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse ne manque pas d'ambitions pour le futur du cyclisme féminin. A terme, elle espère même que sa Grande Boucle pourra se calquer sur le format du Tour de France masculin. D'ailleurs, dès la prochaine édition, Marion Rousse annonce de grands changements pour le femmes dans le cyclisme.

Depuis qu'elle est présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse a donné un nouvel élan au cyclisme féminin qui est passé dans une nouvelle dimension. Et c'est loin d'être terminé. La consultante France Télévisions a également de grandes ambitions pour le futur et annonce d'ores-et-déjà des changements majeurs avec les femmes cyclistes. A commence par un Tour 2025 avec un tracé différent, mais également une étape supplémentaire, ce qui en dit long sur l'évolution du cyclisme féminin.

Marion Rousse annonce un grand changement pour les femmes cyclistes

« Ce qui dessine le parcours, c'est le grand départ – en l'occurrence en Bretagne (le 26 juillet, ndlr) – et l'arrivée finale, qui se déroulera à Châtel cette année (le 3 août). A partir de ce postulat, avec mon binôme Franck Perque, on se pose et on réfléchit au tracé. On essaie de trouver un juste milieu, pour que le parcours soit attractif, sans pour autant tuer le suspense au bout de trois jours de course. La première édition, c'était un peu compliqué. On n'était pas connu. Il fallait taper aux portes des collectivités, en disant : "Ça serait bien de nous accueillir". Dès la deuxième édition, ce sont elles qui nous ont fait des demandes. Maintenant, dès qu'une collectivité postule pour avoir le Tour des hommes, elle fait passer le message pour celui des femmes. Elle candidate pour les deux. Ça, c'est une super nouvelle », se réjouit-elle dans une interview accordée à Eurosport, avant d'en rajouter une couche.

Le Tour de France Femmes évolue

« Passer de huit à neuf étapes, c'est un gros message envoyé, concernant le développement du cyclisme féminin. La course fonctionne, on a l'impression qu'on existe depuis longtemps, alors que ce ne sera que la quatrième édition. Quand on a pris cette décision de relancer un Tour de France Femmes, notre priorité était qu'elle soit encore là dans cent ans. On tend vers ça. Il faut y aller pas à pas », ajoute Marion Rousse avant d'être relancée sur la possibilité de voir le Tour de France Femmes durer deux voire trois semaines comme l'édition masculine : « Je souhaiterais que la course soit plus longue et on ne se ferme aucune porte. On a construit de bonnes bases. Cela fonctionne tellement bien que ce n'est plus possible de faire machine arrière. C'est une satisfaction. Mais il faut qu'on avance au même rythme que le cyclisme féminin, avec des équipes qui n'ont pas des effectifs aussi fournis que leurs homologues masculins. Prendre trop de place dans le calendrier, c'est risquer de tuer d'autres courses, qui existent depuis plus longtemps que nous. On n'est pas là pour ça ».