Cyclisme - Tour de France : La phrase choc de Lefévère sur Evenepoel

Alexandre Higounet

En marge de ses opérations de résistance pour convaincre Remco Evenepoel de rester alors qu’il est l’objet d’une approche XXL de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, s’est exprimé sur le programme de son champion pour l’an prochain, lâchant au passage une phrase très forte au sujet du Tour de France.

Ces derniers jours, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, a dû affronter une offensive XXL de la part de la Red Bull-Bora-Hansgrohe en direction de Remco Evenepoel, l’équipe allemande tentant de convaincre le champion belge avec une offre de contrat XXL doublée de la signature de trois coéquipiers et du directeur sportif Klaas Lodewyck.

Cyclisme - Tour de France : La prédiction de Lefévère sur Evenepoel https://t.co/NLIRDV5mI8 pic.twitter.com/IsUfXCz5Li — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« Remco ne peut plus se permettre de rester à l’écart de la France »

En réunissant les conditions financières nécessaires pour augmenter le contrat actuel d’Evenepoel, tout en s’activant pour retenir les trois coureurs concernés, Lefévère a – a priori – réussi à s’assurer de l’engagement de son champion, sous contrat jusqu’à la fin 2026. En marge de cette opération de résistance d’envergure, le boss de la Soudal-Quickstep a également évoqué la saison à venir d’Evenepoel, avec la question du programme entourant sa participation au Tour de France, sachant que de l’aveu même du boss, il est désormais impossible pour lui de ne pas faire du Tour un objectif majeur.

« Je ne commenterai pas une combinaison avec le Giro »

Lefévère l’a ainsi exprimé dans une phrase très forte, relayée par cyclismactu.net : « Il ne peut plus se permettre de rester à l'écart de la France. Pour lui-même, mais aussi pour les sponsors. Un Tour avec ou sans Remco, cela fait une énorme différence pour les médias. En termes de publicité, le Tour absorbe tout ». Si donc la participation d’Evenepoel au Tour n’est plus un sujet, une question se pose, selon Lefévère, autour de sa participation préalable au Giro : « Je ne commenterai pas la combinaison avec le Giro. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dit que Remco devrait courir Milan-Sanremo et le Tour des Flandres, mais il a tout de suite dit qu'il ne le ferait pas. Je ne vais pas m'immiscer dans son programme. Cela a déjà été discuté lors des journées de l'équipe à Turnhout. Ils le finaliseront en décembre ».